بالصور: الرابطة الإسلامية تختتم فعاليات تكريم المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني بخانيونس

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، المعلمين في "يوم المعلم" الفلسطيني خلال احتفال بمدرسة المعري للبنين في مدينة خانيونس.

وحضر الاحتفال الشيخ بلال الغلبان، والأستاذ محمود منصور، والأستاذ هشام زنيد، ومدير المدرسة أ. صبحي عبد الغفور، والمعلمين المُحتفى بهم.

وأكد الشيخ بلال الغلبان خلال كلمة له، على أن تكريم المعلمين أمر مهم وأساسي في المجتمع لكي يعطيهم الدافع القوي نحو الاستمرار في تقديم الخدمات العلمية للطلبة.

وهنأ الشيخ الغلبان المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني، مُشيداً بدورهم المتميز في تنشئة جيل قادر على مواكبة التطورات والابداع.

بدوره، شكر مدير المدرسة أ. صبحي عبد الغفور الرابطة الإسلامية على دورها الرائد في خدمة الطالب .

ويُشار إلى أنه في ختام الحفل، قدمت الرابطة الإسلامية هدية للمعلمين المشاركين في الاحتفال، وذلك تقديراً ووفاءً لهم.

















