وفاءً وتقديراً للمعلم الفلسطيني 

بالصور: الرابطة الإسلامية تختتم فعاليات تكريم المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني بخانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:47 م
27 ديسمبر 2021
الرابطة 3.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، المعلمين في "يوم المعلم" الفلسطيني خلال احتفال بمدرسة المعري للبنين في مدينة خانيونس.

وحضر الاحتفال الشيخ بلال الغلبان، والأستاذ محمود منصور، والأستاذ هشام زنيد، ومدير المدرسة أ. صبحي عبد الغفور، والمعلمين المُحتفى بهم.

وأكد الشيخ بلال الغلبان خلال كلمة له، على أن تكريم المعلمين أمر مهم وأساسي في المجتمع لكي يعطيهم الدافع القوي نحو الاستمرار في تقديم الخدمات العلمية للطلبة.

وهنأ الشيخ الغلبان المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني، مُشيداً بدورهم المتميز في تنشئة جيل قادر على مواكبة التطورات والابداع.

بدوره، شكر مدير المدرسة أ. صبحي عبد الغفور الرابطة الإسلامية على دورها الرائد في خدمة الطالب .

ويُشار إلى أنه في ختام الحفل، قدمت الرابطة الإسلامية هدية للمعلمين المشاركين في الاحتفال، وذلك تقديراً ووفاءً لهم.

الرابطة.jpg
الرابطة 4.jpg
الرابطة 5.jpg
الرابطة6.jpg
الرابطة7.jpg
الرابطة8.jpg
الرابطة9.jpg
الرابطة10.jpg
 

#الرابطة

متعلقات