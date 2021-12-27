إدانة الوزير "الإسرائيلي" السابق "حاييم كاتس" بالاحتيال وخيانة الأمانة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:36 م
27 ديسمبر 2021
كاتس.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أُدينَ عضو الكنيست حاييم كاتس من حزب "الليكود"، صباح اليوم الاثنين، بتهمة بالتآمر عن طريق الاحتيال من خلال استخدام وسائل غير لائقة.

وقال موقع واي نت العبري : إنه تم إدانة كاتس خلال جلسة استماع في محكمة "الصلح" في "ريشون لتسيون".

وأشار الموقع العبري، إلى أنه سيقدم كل من قاضي المحكمة والنائب العام "الإسرائيلي" التماسًا مشتركًا للحصول على عقوبة بفرض غرامة مالية وعقوبة مع وقف التنفيذ على كاتس.

ويُشار إلى أن كاتس يعمل حاليا كعضو في الكنيست عن حزب "الليكود"، ويشغل منصب وزير الرفاهية والخدمات الاجتماعية في كيان الاحتلال.

#ادانة #محكمة الاحتلال #كاتس #ادانة الوزير كاتس

متعلقات