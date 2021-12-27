إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين قرية المدية غرب رام الله

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، غرب مدينة رام الله.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

يشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، يقتحمون منطقة "رأس الجبل" أسبوعيا، بادعاء وجود مقامات يهودية في المنطقة.

وتقع رأس الجبل على بعد 25 كم غرب مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها (1600 نسمة)، وتقام مستوطنتي "موديعين" و"حشمونئيم" على جزء من أراضيها.