الدعليس:قرار بتعيين معلمين جدد وصرف مكافآت الثانوية وعودة حصص الدين

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس اليوم الاثنين 27/12/2021، عن قرار بتعيين معلمين جدد وتخصيص جائزة المعلم المتميز.

وقال الدعليس :" خصصنا 100 ألف دولار لجائزة المعلم المتميز"، كما قررنا صرف الربع الثاني والثالث من قيمة مكافآت الثانوية العامة بقيمة 4.400.000 شيكل".

وأوضح الدعليس، أن اللجنة قررت تعيين 78 معلماً جديداً لتخفيف العبء الوظيفي عن المعلمين كبار السن والمرضى.

كما قررت عودة حصص التربية الإسلامية التي توقفت مع بداية جائحة كورونا كما كانت سابقاً، وسيتم تعيين 35 معلماً جديداً لتغطية العجز بعدد معلمي المادة.

وأشار إلى قرار بتعيين 69 معلماً في الشواغر الجديدة بدءاً من الفصل الدراسي بدون عجز.

كما أطلق ميدان المعلم على تقاطع الطريق بين شارع الرشيد وشارع 8، وإطلاق مسابقة لاختيار أفضل تصميم هندسية للميدان.

وقال الدعليس:" لجنة متابعة العمل الحكومي وضعت مطالب المعلمين التي تمت مناقشتها مع نقابة المعلمين على طاولتها، ونعدكم بتنفيذ تحقيق ما نستطيع منها.