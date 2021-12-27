آليات الاحتلال تشرع في هدم مبنى سكني في العيساوية

شرعت آليات الاحتلال بهدم مبنى في بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخّص.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة الشرطة والجرافات، اقتحمت صباح اليوم بلدة العيساوية، وحاصرت مبنى سكني يعود للمقدسي ياسين حسن مصطفى.

وأضاف أن آليات الاحتلال شرعت بهدم المبنى بحجة عدم حصول صاحبه على ترخيص بناء، علمًا بأن بلدية الاحتلال لا تسمح للمقدسيين بالحصول على تراخيص لتوسعة منازلهم أو البناء على أراضيهم.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت فجر اليوم عشر 9 محال تجارية ومحطة للوقود في بلدة حزما شمالي شرق القدس دون سابق إنذار.