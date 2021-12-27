حماس: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تصعيد الاحتلال



اكدت حماس في ذكرى معركة الفرقان اليوم الاثنين ان خيار المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلّحة وإشعال الانتفاضة في وجه العدو هو الطريق لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا.

وبينت الحركة خلال بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه ان جرائم العدو ضدَّ شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته لن تسقط بالتقادم.

وشددت حماس على ان تحرير جميع الأسرى والأسيرات من سجون العدو مسؤولية وطنية تضعها حماس على رأس أولوياتها.

وبينت ان استمرار حصار قطاع غزّة لأكثر من 15 عامًا وعدم الالتزام بإعادة الإعمار يزيد معاناة شعبنا ونحذّر من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها ، موضحا انه لن نقبل استمرار العدوان والاستيطان والتهويد وعلى العدو أن يفهم الدرس جيّدًا بعد معركة سيف القدس.

وشددت على ان المقاومة ماضية في مراكمة القوّة وليس آخرها مناورة الرّكن الشديد 2، ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصعيد الاحتلال بحق أبناء شعبنا.