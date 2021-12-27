في ذكرى معركة الفرقان.. لجان المقاومة :أي عدوان جديد سيتفاجأ الاحتلال بما لم يتوقع

أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الاثنين 27/12/2021 ، في الذكرى السنوية "ال13" لمعركة الفرقان والحرب العدوانية على غزة ،على ان المقاومة عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة العدو الصهيوني وإفشال كافة المؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا .

وبينت لجان المقاومة ان معركة الفرقان جعلت من غزة ومقاومتها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه وبات العدو الصهيوني المجرم يحسب لها ألف حساب .

واعتبرت لجان المقاومة ان معركة الفرقان شكلت نقطة بارزة في تطور ومراكمة قوة المقاومة الفلسطينية حتى اصبحت سيفا مسلولا للحق الفلسطيني امام الباطل الصهيوني بكل جبروته وطغيانه .

واعتبرت لجان المقاومة تهديدات قادة الإرهاب الصهيوني وعدوانه المستمر لن يكسر ارادتنا واي عدوان جديد على شعبنا سيفاجأ بما لم يتوقع وسيعود مهزوما باذن الله .

ودعت السلطة الى الاصطفاف لجانب شعبنا والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية على اساس الشراكة السياسية والتمسك ببرنامج المقاومة والثوابت الوطنية وقطع اي علاقة سياسية او امنية مع العدو الصهيوني .

وبينت ان التطبيع سيظل وصمة عار تلاحق كل الذين رهنوا انفسهم الى العدو الصهيوني في الوقت الذي ما يزال الكيان المجرم يواصل القتل والتدمير والتهويد والاستيطان في فلسطين .