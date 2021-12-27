القيادي عز الدين: الصورة الصادمة للأسير أبو هواش دليل على إجرام الاحتلال ووحشيته

أكد أ. طارق عزالدين المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية اليوم الاثنين 27/12/2021 ان الصورة الصادمة للأسير أبو هواش دليل على إجرام الاحتلال ووحشيته.

وقال عز الدين خلال بيان مقتصب: " ما نراه من صور أولية للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ(133) على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري، يثبت حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأسرانا".

وبين عز الدين ان الاحتلال قد أمعن في ممارساته القمعية بحق الأسرى، والأسير أبو هواش على وجه الخصوص، الذي يثبت يوماً بعد يوم صلابته أمام عنجهية الاحتلال ومخابراته التي تعمل على ملاحقة أبناء شعبنا.

واوضح ان الأسير هشام أبو هواش والذي يحمل روحه على كفه مشروع شهادة، ويمثل أصالة المقاومة وعنوان الصمود لشعبنا الذي يخوض حرباً مفتوحة ضد قطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، معتبراً ان الصمود المتجذر والممتد من شمال فلسطين إلى جنوبها لا يمكن أن يهزم مهما بلغت التضحيات.

وشدد على إن مماطلة مخابرات الاحتلال في إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش، يعتبر قرار إعدام اتخذه الاحتلال بحقه، ويستوجب الوقوف بكل حزم، للتصدي لهذه السياسة الاجرامية.

وتابع " على الاحتلال أن يعي جيداً أن حركة الجهاد الإسلامي، وكما أعلنها الأمين العام أكثر من مرة، أن أسرانا ليسوا وحدهم، ولن نقف مكتوفي الأيدي، إذا أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه لا سمح الله.

وشدد على حركة الجهاد ستبقى وفية لشعبها وأسراها داخل السجون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" قرر الليلة الماضية تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الاسير أبو هواش بعد ساعات قليلة من تهديدات اطلقها الناطق بأسم سرايا القدس "أبو حمزة" وتوعده للإحتلال حال اصابة الاسير ابو هواش أي مكروه.