الجهاد الإسلامي تلتقي السفير الكوبي في لبنان

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي ضم ممثلها في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور، سفير كوبا في لبنان ألكسندر بييسير موراغا في زيارة وداعية لانتهاء مهمته في لبنان، بحضور السفير "Jorge porfirio leon cruz" الذي سيتولى مهمة سفير كوبا خلفاً للسفير موراغا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في فلسطين والمنطقة، وفي التحولات التي تشهدها أميركا اللاتينية المناهضة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنتصر لقضايا الشعوب الحرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقد وضع الوفد السفيرين بآخر التطورات في فلسطين المحتلة، والعدوان المستمر على شعبنا في الضفة الغربية والقدس، ومواصلة حصار قطاع غزة، وكذلك المواجهات البطولية التي يخوضها أبناء شعبنا الفلسطيني، وتصعيد مقاومة الاحتلال كحق طبيعي حتى دحره عن أرضنا.

كما نوه الوفد بالحضور الدائم لسعادة السفير موراغا في جميع المناسبات الوطنية الفلسطينية والمؤيدة لها، وبمواقفه الداعمة كتعبير حقيقي عن موقف كوبا الثورة من قضية فلسطين.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم لوحة لسعادة السفير موراغا تجسد نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته، وتصميمه على تحرير أرضه والعودة إلى دياره.