أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا في تعاملات أول أيام الأسبوع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.00.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.56 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.60 للبيع و4.58 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.22 للبيع و5.19 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 207 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 241.5 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 254 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 276 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.