سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 27/12/2021، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4044 ليرة للشراء، و4089 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4770 ليرة للشراء، و4827 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 948 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 969 ليرة للشراء، و982 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) 11791 ليرة للشراء، و11932 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 .

والخميس الماضي، بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة مع نظيره العماني محمد بن حمد الرميحي آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وبحث الجانبان أيضا كيفية تطوير العلاقة بينهما في مجالات الطاقة.

واتفق الجانبان خلال اجتماع، عبر الفيديو، على تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.