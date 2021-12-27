الشخرة : ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الضفة لـ35 ونتوقع وجود أكثر من إصابة في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة اليوم الاثنين 27/12/2021 ، عن ارتفاع أعداد الإصابات في الضفة المحتلة لـ35 بمتحور "اوميكرون"، موضحاً ان 90% من المصابين من القادمين من الخارج و10% من المخالطين .

وبين الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان 10 حالات من المصابين بـ"أميكرون" من المخالطين من القادمين من الخارج، معرباً عن خشيته من الدخول بموجة جديدة وخاصة ان الوضع مقلق وخطير .

وبين الشخرة ان عدد المدخلين للمشافي 103 حالات ، ويمكن وصفه انه ليس كبير ، مشيراً الى ارتفاع أعداد الوفيات .

وبشأن الحالة التي تم اكتشافها في قطاع غزة ، أوضح الشخرة ان وزارة الصحة بغزة أرسلت 100 عينة لمختبرات رام الله من القادمين من الخارج ، حيث تم اكتشاف حالة واحدة.

وتوقع ان يكون هناك أكثر من حالة في قطاع غزة ، وخاصة من القادمين من الخارج ، مشيراً الى ان هناك تعليمات مشددة في القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة برام الله وخاصة ان المتحور سريع الانتشار .

وقال انه في حال عدم انصياح المواطنين للتعليمات قد تلجأ لجنة الوبائيات للاجتماع ورفع توصيات لمجلس الوزراء ، وتكون هناك اجراءات لا ترضي أحد .