بالفيديو يواصل إضرابه.. أول فيديو للأسير أبو هواش بعد تجميد اعتقاله الإداري

يواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش اليوم الاثنين 27/12/2021، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 133 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، على الرغم من إعلان الاحتلال تجميد قرار اعتقاله.

ويظهر الفيديو أول مشاهد للأسير أبو هواش بعد إعلان قرار تجميده.

وأمس، أعلن المحامي جواد بولس، أن الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، مؤكدا أنه يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، فيما أكد نادي الأسير استمراره في الإضراب.

وكان الاحتلال نقل الأسير أبو هواش من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقله بإعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.