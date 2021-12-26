الاحتلال يفرج عن كوادر من الجهاد في الخليل

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد 26/12/2021 عن عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

فقد أفرج عن المحرر أحمد رفعت الصليبي (22 عامآ)، بعد قضاء محكوميته 28 شهرآ في سجن عوفر، والمحرر مهدي إبراهيم أبو مارية (19 عامآ)، بعد قضاء محكوميته 24 شهرآ في سجن عوفر. والمحرر أحمد يوسف علقم (19 عامآ)، بعد قضاء محكوميته 24 شهرآ في سجن النقب.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة والمباركة إلى عوائلهم الكريمة، داعية الله بالفرج العاجل عن باقي الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.