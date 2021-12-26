سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا، والذي استقر معاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار عطلة الأسواق العالمية.

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 24 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، في تعاملات الأسواق المحلية اليوم الأحد، نحو 146.242 ألف ليرة (58.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا

وبقي سعر جرام الذهب عيار، عند مستوى 127.695 ألف ليرة (50.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18 في سوريا

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، ليبقى عند مستوى 109.683 ألف ليرة (43.66 دولار).

سعر الذهب عيار 14 في سوريا

فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.308 ألف ليرة (33.95 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب، نحو 4.584 مليون ليرة (1810 دولارات)

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا، نحو 1.023 مليون ليرة (407.45 دولار).