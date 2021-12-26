القيادي عدنان: تجميد الاعتقال الإداري لأبو هواش إفلاس صهيوني بمواجهة بطولة عَزَ مثيلها

وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأحد 26/12/2021، تجميد الاعتقال الإداري للبطل هشام أبو هواش إفلاس صهيوني بمواجهة بطولة عز مثيلها.

وكان المحامي جواد بولس، أعلن اليوم الأحد 26/12/2021، أن الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، مؤكدا أنه يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، فيما أكد نادي الأسير استمراره في الإضراب.

وقال القيادي عدنان في تصريح صحفي:" نحن خلف قرار البطل هشام أبو هواش بأي اتجاه في الإضراب عن الطعام وتقديره الموقف."

وأوضح القيادي عدنان، أن تجميد الاعتقال الإداري تحول من التظاهر الاحتلالية بعدم الاكتراث إلى ظهور الإفلاس الاحتلالية بمواجهة الإضراب البطولي.

واعتبر القيادي عدنان، أبو هواش قامة وطنية تضرب مثلًا عظيمًا بتمسك الفلسطيني بحقه الكامل أمام باطل الاحتلال وصلفه.

وأكد، أن الإحتلال يخشى ردة فعل المقاومة ومعني بظهور صورة الأسير المضرب وجعل التجميد للاعتقال الإداري تحميل مسؤولية للأسير على حياته الأمر الذي لن يصدقه أحد وسيبقى المحتل صاحب المسؤولية الكاملة عن حياة الأخ ابو هواش وكل من يضرب عن الطعام.