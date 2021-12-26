الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 26/12/2021، هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الاحتلال أبلغ عائلة منفذ عملية القدس "أبو شخــيدم" بإصدار أمر هدم لمنزلهم في مخيم شعفاط بالقدس".

ويوم 7 ديسمبر الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد فادي أبو شخيدم، في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بمدينة القدس، ودهمت الطابق الثالث وأخذت قياسات المنزل.

واستشهد فادي أبو شخيدم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار يوم 21 نوفمبر الماضي، في البلدة القديمة بالقدس، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة.