سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب اليوم الاثنين، والذي استقر في معلاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار دخول أسواق المال العالمية في عطلة نهاية الأسبوع.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، نحو 183.45 شيكل (58.21 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 160.53 شيكل (50.93 دولار).

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18، عند مستوى 137.59 شيكل (43.66 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107.02 شيكل (33.95 دولار).

سعر الأوقية الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب، نحو 5.705 ألف شيكل (1810 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في فلسطين

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في فلسطين، نحو 1.284 ألف شيكل (407.45 دولار).