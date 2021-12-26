الكيالي يوضح ملف التوظيف والتعيينات في قطاع غزة

كشف يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد 26/12/2021، عن تفاصيل وحيثيات التوظيف في القطاع منذ عام 2014.

وأوضح الكيالي في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أنه منذ العام 2014 توقفت عمليات التعيين والترقيات في السلك الحكومي بشكل كامل بعد توقيع اتفاق الشاطئ.

وبين، أنه في عام 2019 أصبحنا في حالة وظيفية لا بد من ضبطها، فأُصِدر قرار حاسم لتنظيم هذه الحالة، بمعنى توحيد بوابة التوظيف لتكون فقط من خلال ديوان الموظفين العام.

وأكد الكيالي، أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة موظفي العقود حسب قانون الخدمة المدنية، وتم تسوية جزء كبير من موظفي العقود.

وأشار إلى أنه تم اعتماد واستقطاب 250 وظيفة جديدة لصالح وزارة الأوقاف، وتم فتح باب التسابق للمتطوعين، ولدينا دراسات لمعالجة الكادر في الأوقاف بما يحقق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن.

وبين، أن ديوان الموظفين يُنفذ جدول تشكيلات الوظائف سنوياً بناءً على دراسة احتياجات الوزارات المختلفة وكذلك دراسة الإمكانيات المالية للحكومة.

وقال الكيالي:"لا يمكن حل جميع الإشكاليات لكافة الوزارات في سنة واحدة، فيمكن تقسيم ذلك على عدة سنوات."

ولفت إلى أنه في عام 2019 تم انجاز 1000 وظيفة حسب جدول التشكيلات، وفي عام 2020 تم انجاز 1907 وظائف، لدينا 536 وظيفة تم ضخها لكافة الوزارات خلال 3 سنوات.

وبشأن ذوي الإعاقة، أكد الكيالي، أن ديوان الموظفين العام اجتهد من أجل أصحاب الإعاقة، وبدأنا انجاز لائحة وتم العمل بها وتم توظيف عدد من أصحاب الإعاقة.

ونوه إلى أن أصحاب الإعاقة وحسب اللائحة التي وُضعت يحق لهم 10 علامات إضافية خلال تقديمهم لاختبارات التوظيف، وهي علامات كبيرة وفارقة قد ترفع المتقدم للاختبار من آخر الدور إلى أوله.

وبين، أن لكل الوظائف نُجري مسابقات يتقدم لها مئات الأشخاص، وهناك وظائف يتقدم لها آلاف، وباب الاختبارات مفتوح للكل، وأبناء شعبنا كلهم سواسية خلال أي اختبار، وصاحب الكفاءة هو الذي يُقدم نفسه.

وبخصوص عقود جامعة الأقصى، فأشار الكيالي إلى أنهم يتقاضون رواتبهم من إيرادات جامعة الأقصى، والجامعة وظفتهم دون الرجوع إلى أي جهة حكومية، علماً أن خزينة جامعة الأقصى لا تورّد للخزينة العامة.