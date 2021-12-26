سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر عيارات الذهب في لبنان، والذي استقر في معاملات اليوم الاثنين، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان ليسجل 88.014 ألف ليرة (58.21 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، عند 66.012 ألف ليرة (43.66 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.342 ألف ليرة (33.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم الاثنين، ليصل إلى 77.015 ألف ليرة (50.93 دولار).

سعر الاوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية في لبنان، 2.737 مليون ليرة (1810 دولارات).