بالصور وفد الجهاد يُعزي عائلة الشهيد بدرة بوفاة والدتهم

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، اليوم الأحد 26/12/2021، بيت عائلة الشهيد أسامة بدرة من مخيم بلاطة بنابلس بالضفة المحتلة، لأداء واجب التعزية بوفاة والدة الشهيد.

وضم الوفد القيادي المحرر خضر عدنان والقيادي المحرر ماهر الأخرس وعدداً من القيادات الاعتبارية، مقدماً التعازي والمواساة لعائلة الشهيد بوفاة والدتهم الحاجة الفاضلة "أم محمد".

وقدَّم القيادي المحرر خضر عدنان، التعازي باسم حركة الجهاد الإسلامي إلى عائلة الشهيد أسامة حسن بدرة أحد مجاهدي سرايا القدس بوفاة والدتهم الحاجة "أم محمد"، سائلاً الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويعوّض صبرها ويرزقها شفاعة الشهيد.

وأشاد عدنان بمخيم بلاطة، أحد معاقل الجهاد والمقاومة، مستذكراً إرث الشهداء والأسرى والأبطال الذين تخرجوا من المخيم على مدار تاريخ شعبنا في مواجهة الاحتلال الغاصب.

وفي سياق الحديث عن الشهداء والأسرى، طالب بضرورة الدعم والإسناد للأسير البطل هشام أبو هواش الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ132 على التوالي، مؤكداً أن قضية الأسرى يجب أن تكون حاضرة، من أجل استمرار جذوة المقاومة مع الاحتلال.

يذكر أن الشهيد أسامة بدرة من مجاهدي سرايا القدس في مخيم بلاطة، والذي استشهد في11 ديسمبر 2002م، في عملية اغتيال صهيونية غادرة.







