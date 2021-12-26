قيادي فتحاوي يكشف: عباس يوقع على ملفات هامة لغزة ومصير تفريغات 2005



كشف القيادي في حركة "فتح" منذر الحايك، اليوم الأحد 26/12/2021، أن رئيس السلطة محمود عباس، وقع على ملف حل أزمات غزة أبرزها تفريغات 2005.

وأكد الحايك، أنه لن يكون هناك مهرجان مركزي لانطلاقة الحركة في غزة هذا العام بسبب الأوضاع الحالية.

وبين، أن الرئيس محمود عباس أكد لوفد الحركة الذي زار الضفة أنه وقع على ملف حل أزمات غزة وهو الآن على طاولة الحكومة ..

كما نقل الحايك تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية لوفد الحركة أن 3 ملفات سيتم حلها خلال الأشهر القليلة المقبلة وعلى رأسها ملف 2005.

وأوضح الحايك، أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تفريغ 2005 على الأجهزة الأمنية كجنود + تأمين صحي.

كما سيتم اعتماد تفريغات 2005 بداية من راتب شهر مارس 2022 ..