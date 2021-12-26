تعرف على تشكيلة منتخب آسيا لكرة القدم عام 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تشكيلة منتخب آسيا لكرة القدم، والتي كشف عنها الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، كما تضمت 3 لاعبين من دول عربية مختلفة.

ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم "IFFHS"، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.

إليكم التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:

لحراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا)

لخط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان)

لخط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)

لخط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مخوت (الإمارات).

وتم اختيار البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مدربا للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021.