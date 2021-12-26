القوى الفلسطينية تدعو لتشكيل لجان حماية شعبية في البلدات المحاذية للمستوطنات

دعت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد 26/12/2021، إلى تشكيل لجان حماية شعبية في القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات بالضفة الغربية، والتى تتعرض يومياً للاعتداءات المتكررة من عصابات المستوطنين الذين تحميهم وتساندهم حكومة الاحتلال الفاشية.

وحثت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على استثمار الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال والإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

وحيت جماهير شعبنا التى تتصدي للاحتلال والاستيطان في قرية برقة والقرى المحيطة بها التى هبت لنجدتها ولكافة القرى والبلدات التى تسطر يوميا آيات البطولة والتصدي في بيتا وبيت دجن والاغوار وغيرها من القرى.

وطالبت بتعزيز صمود المواطنين في هذه القرى والبلدات وتوفير مقومات الصمود لهم على أراضيهم.

كما حيّت صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ودعت لأوسع حملة تضامن معهم خاصة المضربين عن الطعام، وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار حملة القمع ضدهم من إدارة السجون وقوات الاحتلال.

ومساء أمس، نجح ثوار بلدة برقة بالتعاون مع شبان بلدات فلسطينية مجاورة في إفشال محاولة المستوطنين لاقتحام البلدة، بحماية عسكرية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدى المواطنون ببسالة لقوات الاحتلال التي سعت لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدة عند الساعة الثامنة من مساء أمس، حيث دارت مواجهات عنيفة تخللها رشق حجارة وزجاجات حارقة وتفجيرات صوتية وإطلاق نار صوب الاحتلال.

وخلال الأيام الماضية، نفذ المستوطنون هجمات بربرية على منازل سكان عدة بلدات بالضفة الغربية خصوصا في برقة قضاء نابلس، حيث أطلقت مساجد القرى المستهدفة نداءات عبر مكبرات الصوت للخروج والتصدي لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم.

وعلى إثر ذلك، احتشد عشرات الشبان من عدة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة تلبية لنداء القرى التي يهاجمها المستوطنون، ودارت مواجهات عنيفة أسفرت عن جرح عشرات المواطنين، الذين بدورهم تمكنوا من جرح جندي إسرائيلي في وجهه في قرية برقة.

كما استهدف مقاومون، مساء أمس، قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر في برقة، واشتعلت جماهير البلدة بالهتافات للمقاومة وقائد كتائب القسام محمد الضيف.