أبرزهم صلاح ومحرز.. قائمة بمستويات اللاعبين العرب في دوريات أوروبا

يواصل اللاعبون العرب تقديم مستويات قوية في الدوريات الأوروبية في ظل أزمة كورونا، فمنهم من توج بأهم الألقاب وآخرون حققوا أرقاما قياسية جديدة.

إليكم حصاد اللاعبين العرب في 2021:

محمد صلاح

يغرد صلاح حاليًا على قمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، وكان قد ساهم في الفوز على نورويتش (3-0) ليصبح أول لاعب يسجل في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي في 5 مواسم متتالية.

وسجل صلاح هدفه رقم 100 في بريميرليج رفقة ليفربول بعد مساهمته في التعادل (3-3) أمام برينتفورد، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ ليفربول، وذلك في 151 مباراة.

كما تمكن صلاح من أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية، بالتسجيل في الفوز على أتلتيكو مدريد (3-2) بدوري الأبطال، وبفضل الهدف الثاني بات أفضل هداف في تاريخ الريدز بالمسابقة برصيد 31 هدفًا.

وأحرز صلاح هاتريك في الفوز على مانشستر يونايتد بخماسية، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ بريميرليج متخطيًا ديديه دروجبا، وأخيرًا حل في المركز السابع بقائمة الكرة الذهبية.

رياض محرز

فاز محرز الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه وتوج أيضًا بكأس الرابطة، وقاد السيتي للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وبمشاركة محرز أمام ليدز في الجولة الـ17، بات النجم الجزائري ثالث لاعب أفريقي يصل إلى 100 مباراة في البريميرليج مع ناديين مختلفين، وحل محرز في المركز الـ20 في جائزة الكرة الذهبية، وينافس على الفوز بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام.

أشرف حكيمي

أصبح حكيمي أغلى لاعب عربي في صفقات الانتقال، بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من إنتر مقابل 70 مليون يورو.

وقبل الانتقال إلى باريس، توج الموسم الماضي رفقة إنتر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ موسم (2009- 2010)، ويتصدر حكيمي ترتيب الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان برصيد 46 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين.

حكيم زياش

انضم زياش لصفوف تشيلسي مع بداية الموسم الماضي، ونجح في التتويج بدوري الأبطال، كما سجل في السوبر الأوروبي أمام فياريال، ليقود البلوز للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 23 عامًا، وحل وصيفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ياسين بونو

ساعد الحارس المغربي فريقه إشبيلية على إنهاء الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا هذا الموسم.

وحل بونو في المركز الثالث بجائزة زامورا التي تمنح من صحيفة “ماركا”، وسجل بونو في شباك بلد الوليد مارس الماضي أول هدف في مسيرته.

سعيد بن رحمة

شارك الجزائري في 30 مباراة في الدوري الموسم الماضي، ليساعد وست هام على احتلال المركز السادس في الدوري.

وخاض 17 مباراة في بريميرليج هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، كما سجل 3 أهداف في الدوري الأوروبي، ليساعد فريقه في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة، واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

يوسف النصيري

قدم المهاجم المغربي مستويات مميزة رفقة إشبيلية في بداية العام، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني يناير الماضي، ولكنه عانى من الإصابات هذا الموسم والتي أبعدته عن العديد من المباريات.

إسماعيل بن ناصر

لعب الجزائري دورًا بارزًا في احتلال ميلان المركز الثاني بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وعودته للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب، ورغم توديع الروسونيري دوري الأبطال، فإنه ينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم باحتلال المركز الثاني.

عيسى مندي

انضم مندي لصفوف فياريال الصيف الماضي، ولكنه لم يحظ بأفضل بداية بعد إهداره ركلة ترجيح في خسارة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، ولكنه تأهل مع فريقه إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.