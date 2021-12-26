بالصور غزة.. وفد طبي مصري يجري 19 عملية جراحية "معقدة"

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 26/12/2021، أن الوفد الطبي المصري، أجرى 9 عملية جراحية "معقدة" لمرضى فلسطينيين.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، أن الوفد الطبي الذي وصل القطاع الخميس، تمكن السبت من إجراء 19 عملية جراحية معقدة ونوعية".

وأوضحت أن العمليات، التي أُجريت بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، شملت 7 عمليات جراحية في مجمع الشفاء الطبي، هي عملية جراحة قلب وعمليتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.

كما أن "الوفد المصري أجرى 6 عمليات في مجال الكسور المعقدة و 5 عمليات في تخصصات العظام"، وفق الوزارة.

وتابعت أن "الوفد أجرى بالشراكة مع الطواقم الطبية المحلية عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة رفح جنوب غزة".

والخميس، وصل وفد طبي مصري إلى غزة في زيارة غير معلنة المدة، لإجراء عمليات جراحية لعدد من المرضى في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات البرلمانية صيف 2006.

ويتكون الوفد من استشاريين في تخصصات مهمة، هي جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات وإعادة بناء الأطراف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتأتي زيارة الوفد الطبي المصري في ظل استمرار جهود القاهرة في إعادة إعمار غزة، والسعي إلى الحفاظ على التهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في القطاع، منذ مواجهة عسكرية بين الطرفين دامت 11 يوما في مايو/ أيار الماضي.



















