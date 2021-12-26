فوازير وألغاز للأطفال والكبار 2022- سؤال وجواب 2022- أسئلة ثقافية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مقال مخصص للفوازير والألغاز الأكثر بحثا عبر محركات البحث العالمية، ويهتم بكل الكثير من الناس لعمل المسابقات والتحديات، إلى جانب انها تحتاج التركيز في الإجابة، وسنقدم في فلسطين اليوم عشرات الالغاز والفوازير، فهناك ألغاز رياضية وأخرى ترفيهية، وهناك ألغاز سهلة وأخرى يصعب على المرء إيجاد حلها بسهولة، لذلك تابعوا معنا في المقال التالي:

ما هو الشيء الذي إذا أكلته كله تستفيد، وإذا أكلت نصفه تموت؟

– السمسم.

يتحرك دائمًا حولك لكنك لاتراه.. فما هو؟

– الهواء.

يحبها الناس جدًا وعندما يحصلون عليها يضربونها بأقدامهم فما هي..؟!

– كرة القدم.

ما هي الكلمة الوحيدة التي تلفظ غلط دائمًا؟

– غلط.

ما هي الكلمة التى يبطل معناها إذا نطقنا بها؟

– الصمت.

ما هي أفضل طريقة لسحب بساط من تحت الفيل؟

– تنتظر حتى يغادر مكانه.

أربعة إخوة لهم رأس واحد فمن هم..؟!

– أرجل الطاولة.

يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا بالأذنين فما هو؟

– الصوت.

ليس شجرة رغم أنه يحتوي على أوراق كثيرة، فما هو..؟

– الكتاب.

ما هو الشيء الذى كلما خطا خطوه فقد شيئًا من ذيله..؟

– إبرة الخياطة.

ما هو الحيوان الذى يحك أذنه بأنفه؟

– الفيل.

فوازير وألغاز مع الحل 2022- سؤال وجواب 2022

هو داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت.. فماذا يكون؟

– باب الغرفة.

ما هو الشىء الذى لايقطع إلا إذا أدخلت أصابعك في عينيه؟

– المقص.

من فوازير صعبة وحلها : ما هو الشيء الذى يحملك وتحمله في الوقت نفسه؟

– الحذاء.

ما هو الشيء الذي تذبحه وتبكي عليه؟

– البصل.

ماهو الشىء الذى له أربع أرجل ومع ذلك لا يمشي؟

الكرسى.

شيء أعمى وأخرس وأطرش ولا يمشي إلا على رأسه، فما هو؟

القلم.

ما هو الشيء الذى تسمعه و لا تراه، وإذا رأيته لا تسمعه؟

– الطلقات النارية.

هناك عقرب لايلدغ و لا يخاف منه أحد حتى الأطفال فما هو..؟!

– عقرب الساعة.

ما هو الشيء الذى تملكه أنت ولكن يستعمله الآخرون أكثر منك..؟!

– اسمك.

ما هو الشيء الذى لا يستفاد منه إلا إذا كُسر؟

– البيض.

أحدث فوازير وألغاز 2022- سؤال وجواب 2022- أسئلة ثقافية

أنت سائق لحافلة تحمل 40 شخص قمت بملئها وبدأت بالسير عندما وصلت الى المحطه الاولى نزل 7 ركاب وصعد 5 ثم عندما وصلت للمحطه الثانية صعد 3 ونزل 8 .. السؤال هو كم عمر سائق الحافلة؟

عمر السائق هو عمرك أنت؛ لأنه كما قلنا بداية السؤال أنت السائق.

ما هو العدد التالي في هذه السلسلة العددية،،…-1-5-9-13-17؟

21.

ماهو أرق شيء يمكن رؤيته بالعين المجردة؟

فقاعة الصابون.

يحتاج 3 أشخاص 3 أيام لبناء 3 غرف، كم يحتاج شخص واحد لبناء غرفة واحدة؟

يلزم 3 أيام للشخص الواحد لبناء غرفة واحدة.

هناك بعض الأشهر فيها 31 يوم وبعض الأشهر فيها 30 يوم.. فكم عدد الأشهر التى بها 28 يوم؟

12 شهر.

3 أشخاص عبروا الجسر، الأول رأى الجسر و مشى عليه، والثاني رأى الجسر و لم يمشي عليه، والثالث لم يرى الجسر ولم يمشي عليه.. كيف حصل ذلك؟

امرأة حامل مع ابنها الصغير الذي تحمله على كتفه.

فوازير رياضية وإجابتها 2022

أحمد شاب كريم للغاية، اشترى صندوق تفاح ومر على سبعة من أصدقائه، وكلما مر على صديق منهم أعطاه نصف ما معه من صندوق التفاح، ولما عاد أحمد إلى منزله وجد ما تبقى معه هو تفاحة واحدة فقط..فكم عدد التفاح الذي كان معه في الصندوق؟

128 تفاحة.

كم مرة ينطبق عقربا الساعة على بعضهما في اليوم الواحد؟

22 مرة.

في مكتب إحدى الشركات، يوجد ساعتا حائط، إحداهما تدق كل ثلاث ساعات والأخرى تدق كل أربع ساعات.. فبعد كم ساعة تدق الساعتان معًا؟!

بعد 12 ساعة.

قالت مدام أمال لمدام منى: راتبي يساوي نفس راتبك، وقيمة راتبك تساوي ضعف قيمة راتبي ناقص 1000 جنيه.. تُرى كم راتب كل منهما؟!

راتبهم الاثنين 1000 جنيه.

إذا كان هناك 100 طائر بيعت جميعًا بـ 100 جنيه، وإذا كان ثمن الصقر 5 جنيه، وثمن الحمامة جنيه واحد، وثمن كل عشرين غراب جنيه واحد فقط.. فما عدد الذي بيع من كل نوع من الأنواع الثلاثة؟!

عدد الصقور: 19

وعدد الحمام: 1

وعدد الغربان: 80

ألغاز صعبة وحلولها

إذا كان معك أربع خمسات ومطلوب استخدام أي عملية حسابية سواء الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة أن يكون الناتج = 3 ما هي هذه المعادلة؟

3=5/(5+5+5)

قطار طوله 1 كيلو متر، يجب أن يجتاز نفق طوله 1 كيلو متر أيضًا، ما هو الزمن الذي يحتاجه القطار ليجتاز هذا النفق علما بأنه يسير بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة؟!

8 دقائق.

شجرة تنمو في الغابة ويتضاعف ارتفاعها كل سنة حتى تصل لأقصى إرتفاع لها في العام العاشر كم عاماستغرقت الشجرة للوصول لنصف ارتفاعها الأقصى..؟

9 سنوات؛ لأن في السنة العاشرة تضاعف إرتفاعها للمرة الأخيرة ليصل للارتفاع الأقصى.

كم من الوقت يلزم 100 قط ليصطاد 100 فأر؟

يلزمها 5 دقائق فقط؛ لأن كل قط يلزمه 5 دقائق ليصطاد فأر واحد.

أوجد معادلة حسابية من (ثمانية) أرقام كلها الرقم (6) بحيث يكون الناتج لهذه المعادلة هو (6006)..؟

6666-666+6

3 قطط أمسكوا بـ 3 فئران في 3 دقائق فقط، كم إذًا عدد القطط المطلوبة لإصطياد 100 فأر في 100 دقيقة؟!

3 قطط.

سأل أحدهم الأخر، كم عمرك؟ فقال له: عمري ضعف نصف أربعة أرباع عمرك! فمن يكون الأكبر الأول أم الثاني؟

عمرهم متساوي.

كيف يمكنك تحول ثمانية ثمانيات إلى 1000 بإستخدام عملية الجمع فقط بينهم..؟

888+88+8+8+8=1000

يتألف عمر أب وعمر ابنه من عددين معكوسين في الشكل، ومنذ سنة كان عمر الأب ضعف عمر الابن، فكم عمر كل من الأب والابن الآن..؟

عمر الأب: 73 سنة.

عمر الابن: 37 سنة.

فوازير وألغاز مع الحل 2021- سؤال وجواب أسئلة ثقافية حل كامل

فوازير سهلة للأطفال

ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب و لا نوافذ؟

– بيت الشِعر.

ما هو الشي الذي كلما أخذت منه يكبر؟

– الحفرة.

ما هو الشيء الذي يأكل ولا يشبع؟

– النار.

ما هو الشيء الذي كلما كثر لدينا غلا، وكلما قل رخص؟

– العقل.

شيء نراه ولا نسطيع أن نلمسه، أول حروفه شيء يقتل وآخر حروفه شيء نشربه؟

– السماء.

شي أمامك ولا تراه.. ما هو؟

– المستقبل.

تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟

– جهاز التلفزيون.

من هو الخال الوحيد لأولاد عمتك؟

– والدك.

كله ثقوب ومع ذلك يحفظ الماء بسهولة، فماذا يكون؟

– الاسفنج.

ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة واحدة، وفي الدقيقة مرتين، ولا يوجد في الساعة؟

السفينة.

ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟!

– الجوع.

طائر يلد ولا يبيض .. فما هو؟

– الوطواط.

ما الشيء الذي إذا حذفنا منه الحرف الأول طار؟

– القطار.

هو ابن الماء، وإذا وُضع في الماء مات.. فماذا يكون؟

– الثلج.

من هو الذي ينام مرتديًا حذاءه لا يفارقه؟

– الحصان.

ما هو الشيء الذى يتكلم بجميع لغات العالم؟

– صدى الصوت.

أحدث فوازير وألغاز 2022- سؤال وجواب 2022- أسئلة ثقافية

ما هو حامل و محمول، يابس و مبلول.. فماذا يكون؟

– القارب أو السفينة.

شخص ولد في العشاء و مات في المغرب بنفس اليوم كيف يحصل ذلك؟

– وُلِد في العشاء و مات في دولة المغرب.

أكلت فلفل فتفلفل فمي .. كم فاء في ذلك؟

– لا يوجد أي حرف فاء في ذلك.

ما هو الشيء الذي يمشي و يقف و ليس له أرجل؟

– الساعة.

ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟

– الحوت بسيدنا يونس عليه السلام.

ما هو آخر الدنيا ؟

– حرف الألف.

أين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟

– على الخريطة.

ما هو الشيء الذي ليس بإنسان ولا حيوان و لا جماد؟

– الصوره الفوتوغرافية.

فوازير وألغاز مع الحل 2022- سؤال وجواب 2022

ما هو الشيء الذي وسط باريس؟

– حرف الراء.

من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟

– القط.

ما هما الميتتان اللتان يجوز أكلهما بدون إثم؟

– السمك والجراد.

ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره ؟

– الشمعة المشتعلة.

ما هو اسم الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟

– بجع.

فوازير صعبة وحلها

ما هي حاسة الشم عند الثعبان؟

– اللسان.

ما هو الذى لحمه من الداخل وعظمه من الخارج؟

– السلحفاة.

ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟

شبكة الصيد.

ما هو الشيء الذي يعتبر غير نظيف إذا إبيضّ لونه؟

– اللسان.

تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار، فمن هو؟

العطار.

يسير بلا رجلين و لا يدخل إلا بالأذنين ما هو؟

الصوت.

ما هي التي تمشي بلا رجلين و تبكي بلا عينين؟

– السحابة.

من هو الإنسان الذي قتل ربع سكان العالم؟

قابيل قتل أخاه هابيل وكان عدد سكان الأرض أربعة معهم آدم و حواء.

تضرب بلا سبب .. و تطير بلا جناح .. و تسبب الفرح و الغضب .. فما هي ؟

– الكرة.

جسم أسود وقلب أبيض ورأس أخضر.. فما هو؟

– الباذنجان

ما هو الحيوان الذي يستطيع تحمل العطش أكثر من الجمل؟

– الزرافة.

ما هو الشيء الذي درجة حرارته ثابته سواء وضعته في الثلاجه أو على النار؟

– الفلفل.

فوازير وألغاز مع الحل 2022- سؤال وجواب 2022

هل توجد طريقة حسابية باستعمال العلامات الرياضية المختلفة

نحصل منها على الرقم سبعة (7) من ثلاث ستات (6) ؟

6 + (6/6) = 7

عددان حاصل ضربهما (15) وحاصل جمعهما (16).. فما هما؟

1 + 15

أربعة أعداد مجموعهم (15)، الأول نصف الثاني، والثاني نصف الثالث، والثالث نصف الرابع. ماهي تلك الأعداد الأربعة..؟

الأعداد هي (1، 2، 4، 8)

صف من البط، بطة بين بطتين وبطة خلفها بطتين وبطة أمامها بطتين.. كم عدد البط؟

3 بطات.

شخص عمره 45 سنة وعمر ابنه 25 سنة.. قبل كم عام كان عمر الأب ضعف عمر ابنه؟

قبل 5 سنوات، يكون عمر الأب 40، والابن 20، يعني الأب ضعف عمر الابن.

مجموعة من الأرانب (أقل من 100 أرنب)، إذا قُسمت أزواجًا بقي أرنب، وإذا قُسمت ثلاثات بقي أرنبان، وإذا قُسمت أربعات بقي ثلاث أرانب، وإذا قُسمت خمسات بقي أربع أرانب، وإذا قُسمت ستات بقي خمس أرانبفكم يكون عدد مجموعة الأرانب هذه؟

59 أرنب.

أحضر الأب عددًا من البرتقال، وأعطى الابن الأول ما يزيد عن نصف ما معه من البرتقال بنصف برتقالة، بينما أعطى الابن الثاني نصف ما بقي وزيادة نصف برتقالة، و أعطى ابنه الثالث نصف ما تبقى وزيادة نصف برتقالة، فلم يتبقَ مع الأب شيء مع أنه لم يقسم أية برتقالة، فكم كان مع الأب؟ وكم برتقالة أخذها كل ابن من الثلاثة؟!

عدد البرتقال مع الأب: 7 برتقالات

أعطى للأول: 4 برتقالات

أعطى للثاني: برتقالتين

أعطى للثالث: برتقالة واحدة