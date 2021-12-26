بالصور "الجهاد بغزة" تفتتح مسجد الباقيات الصالحات في منطقة تل الهوا

افتتحت حركة الجهاد الإسلامي" إقليم غزة"، عصر اليوم الأحد، مسجد الباقيات الصالحات في منطقة تل الهوا.

وحضر الافتتاح قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي الذين أشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الحركة في إقليم غزة والمتبرعين والمساهمين.

وخلال كلمة لحركة الجهاد الإسلامي، أكد عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ خالد البطش، أن حركة الجهاد الإسلامي اليوم ترفع شعار يد تقاوم ويد تبني المساجد من أجل إعلاء كلمة الله وأن يربى النشأ والجيل على الذكر والتوحيد.

وأشار البطش إلى أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه العدو الصهيوني الى بناء عقل جديد يؤمن به وبسياسته ويسلخه عن عقيدته ودينه، يأتي بناء هذه المساجد لتنشأ جيل يحافظ على القضية ويتمسك بأرضه وثوابته.

ووجه البطش خلال كلمته الشكر لكل من تبرع وساهم وأشرف على بناء هذا المسجد لكى تعلو فيه كلمة الله ويرفع فيه الأذان وندعو من خلاله إلى الخير والأخلاق الحميدة ونحافظ من خلاله على الوحدة الوطنية.

من جانبه، أوضح الشيخ عمر فورة أن حركة الجهاد الإسلامي تعمل بكل ما بوسعها لبناء العديد من المساجد في قطاع غزة لأهمية المسجد في بناء جيل واع وملم بالتربية الإسلامية، يساهم في مسيرة التحرير.

وتطرق فورة للحديث عن الدور الاساسي للمساجد في بناء الدولة الإسلامية، مشيراً الى ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور قدومه من إقامة المسجد في المدينة لما له من أهمية كبيرة في الاسلام.























