الاحتلال ينقل الأسير أبو هواش من سجن الرملة لمستشفى مدني

أكدت هيئة الأسرى والمحررين اليوم مساء الأحد أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير هشام أبو هواش من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى مدني.

وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب أن إدارة مصلحة السجون تتعمد نقل الأسير أبو هواش لمستشفى مدني وإعادته بنفس اليوم أو بعد عدة أيام إلى سجن الرملة.

وشددت الهيئة إلى أن الهدف من إدخاله لمستشفى مدني وإعادته للسجن هو ارهاقه وثنيه عن الاستمرار في الإضراب.

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش يواصل الاضراب عن الطعام لليوم الـ 132 على التوالي حيث اعتقل بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق، متزوج وأب لخمسة أطفال.

وأبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب)، اعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش حذر الاحتلال الإسرائيلي من استشهاد الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 131 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وحمل البطش في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على استشهاده مؤكدًا أن العدو سيدفع الثمن غاليًا.

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، كل الأطراف الحريصة على استمرار التهدئة إلى التحرك قبل فوات الأوان، قائلًا: "إن الأسير هشام أبو هواش يواصل الاضراب عن الطعام لليوم 131 على التوالي في ظل تسويف ومماطلة العدو الصهيوني عبر سياسية القتل البطيء لهذا البطل الاشم".