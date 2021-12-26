السفير العمادي يعلن توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، اليوم الأحد.

وقال السفير العمادي في بيان، إن مذكرة التفاهم تم توقّيعها مع كل من م. ظافر ملحم -ممثلا عن سلطة الطاقة- وأ. وليد سليمان -ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضح السفير القطري أن بموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي، مبيناً بأن شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية من المقرر أن تقوم بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأكد سعادته أنه بموجب الاتفاقية تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.