قائد عسكري إيراني: سلاحنا الجوي سيرد بشكلٍ مدمر على أي تهديد

أكد مساعد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد طيار مهدي هاديان أن "السلاح الإيراني يتمتع بجهوزية دائمة في الدفاع عن البلاد وسيوجه رداً مدمراً على أي تهديد".

وأضاف هاديان، في تصريحه أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المدراء اليوم الأحد إن "سلاح الجو في الجيش الإيراني واجه الحظر التام منذ 43 عاماً من قبل الأنظمة السلطوية إلا أن مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن البلاد والدفاع عن أجوائها بأفضل صورة".

وتابع: "استطاع سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، وتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة، يدل على القدرات الداخلية والكوادر الانسانية الكفوءة والمقتدرة".

ووصف هاديان سلاح الجو في الجيش الايراني بـ "المساند والداعم لإيران قيادةً وشعباً، ويتمتع بالجهوزية الدائمة في الدفاع عن البلاد ويرد بشكل مدمر على أي تهديد".

وجاء تصريح المسؤول الإيراني في وقت أجرى "حرس الثورة" أول عملية إطلاق لصواريخ من طراز "كروز" الدقيقة والمتوسطة المدى من سفينة حربية، وتنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيّرة ضمن مناورات "الرسول الأعظم الـ17".

وذكرت وكالة "تسنيم" أنه، خلال مناورات "الرسول الأعظم" الإيرانية، "تم قصف مجسّمات تحاكي مواقع حساسة ومصيرية للكيان الصهيوني".

هذا ووصفت وسائل إعلام الاحتلال، أمس السبت، المناورات الإيرانية بـ "الحرب النفسية"، وقالت إنها "إعلان نيّات من جانب إيران عن استعدادها لمواجهة هجوم محتمل، أو خيار عسكري إسرائيلي، والذي ما زال بعيداً".