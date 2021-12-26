بوتين: الرد على الغرب سيكون مختلفًا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس.

وقال بوتين في تصريحات على قناة "روسيا 1": "يمكن أن يكون (رد روسيا) مختلفا للغاية، ويعتمد على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون". وأضاف أن روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات.

وأشار: "ولكن، أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك - ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية. بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

وينفي الكرملين نية روسيا غزو جارتها الغربية، مؤكدا أن التحركات العسكرية لا تهدد أحدا، ومتحدثا عن استفزازات من جانب "الناتو"، وطالب بوقف تمدده شرقا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد صرح قبل أيام بأن موسكو ستبدأ في يناير المقبل مفاوضات أمنية منفصلة، مع كل من أميركا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مطالب روسيا.

وتقدمت روسيا في وقت سابق بمقترحات أمنية تطالب بمنع عضوية "الناتو" عن أوكرانيا وجمهوريات أخرى سوفيتية سابقة، والتراجع عن نشر عسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.