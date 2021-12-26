صور: لحظة الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:08 م
26 ديسمبر 2021
ايناس عصافرة.jpg
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صور: لحظة الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال

ايناس عصافرة.jpg


الأسيرة ايناس عصافرة تعانق الحرية.jpg


لحظة الإفراج عن الأسيرة ايناس عصافرة.jpg


الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة.jpg


الأسيرة ايناس عصافرة.jpg


 

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