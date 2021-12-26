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تفاصيل الخبر
صور: لحظة الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:08 م
26 ديسمبر 2021
صور: لحظة الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال
#الأسيرة ايناس عصافرة
#ايناس عصافرة
#الافراج عن الأسيرة ايناس عصافرة
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