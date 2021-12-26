هنية: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حـمـاس إسماعيل هنية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون.

وأكد هنية في تصريح له أن قادة حركة حماس وكتائب القسام تـتــابـعان عن كثب ما يــجـري مــع الأســـرى والأسـيـرات داخل سجون الاحتلال.

يُشار إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة نتيجة اعتداء السجانين على حرمة الأسيرات وما ترتب عليها من انتهاكات واعتداءات اسرائيلية ضد الأسرى الأبطال الذين عبروا عن غضبهم الشديد لما جرى للأسيرات، وذلك بتنفيذ أحد الأسرى عملية طعن ضد سجان اسرائيلي حاقد.