مرفق كشف الاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين 27 ديسمبر

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 اضافة إلى كشف جديد للجوازات المصرية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/44) وللتعرف على الأسماء المسافرة (اضغط هنا)

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/30) للتعرف على الأسماء: (اضغط هنا)

ودعت الهيئة المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إضافة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الهيئة الراغبين في السفر للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر من خلال الدخول عبر الرابط التالي (اضغط هنا)