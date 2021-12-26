الاحتلال يُفرج عن مصطفى الشيباني من جنين

أفرجت قوات الاحتلال اليوم عن الأسير مصطفى يوسف الشيباني (26 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة قضاء جنين.

والأسير المحرر مصطفى هو ابن شقيق الأسير القائد أحمد مصطفى الشيباني "أبو الحسن" (49 عاماً)، الذي يقضي حكماً بالسجن "3 مؤبدات"، وابن شقيقة الأسيرة المجاهدة منى قعدان "أم النور"، التي مدد الاحتلال اعتقالها للمرة الـ12 على التوالي.

وقدَّم القيادي المحرر الشيخ طارق قعدان التهاني والتبريكات لشقيقته "أم مصطفى" بالإفراج عن ابنها الوحيد، داعياً بالحرية والإفراج لشقيقته "أم النور"، وللأخوة الأسرى أحمد الشيباني "أبو الحسن"، وطه الشرقاوي "أبو عبد الله".

وأكد الشيخ قعدان في مقابلة خاصة أن قدر شعبنا الفلسطيني أن يعطي ويقدم من أجل قضيته وحريته وواجبه المقدس، مضيفاً أن الإفراج يأتي في سياق الفرحة التي لا مثيل لها في ظل هذه الظروف.

واعتبر قعدان، أنه ليس هناك أثمن ولا أعز ولا أغلى من الحرية، واصفاً إياها بمثابة الميلاد الجديد وإعطاء النفس قيمتها واَدميتها وإنسانيتها وصورتها الطبيعية.

في ذات السياق، طالب قعدان بالحراك الفاعل دعماً وإسناداً لقضية الأسير هشام أبو هواش الذي يخوض إضرابه عن الطعام لليوم الـ132 على التوالي.

يذكر أن الأسير المحرر مصطفى الشيباني قد قضى أربع سنوات في سجون الاحتلال.