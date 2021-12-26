أبرز مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:31 م
26 ديسمبر 2021
أبرز مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة
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أبرز مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة، يشهد يوم الأحد 26 ديسمبر، العديد من المباريات العربية القوية المثيرة، بجانب مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي.

وتأجلت العديد من مباريات البريميرليج بسبب جائحة كورونا أبرزها لقاء ليفربول ضد ليدز يونايتد، ولكن هناك مواجهات هامة مثل مباراة مانشستر سيتي وليستر وكذلك تشيلسي وأستون فيلا.

أما في الدوري السعودي، تستمر منافسات الجولة الرابعة عشر بمباراة الطائي ضد الفيصلي ثم النصر والحزم، وتليها مواجهة الاتحاد والاتفاق.

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع أمام فيوتشر.

أبرز مباريات اليوم 26 ديسمبر"26-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

مانشستر سيتي - ليستر سيتي

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام - كريستال بالاس

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

نوريتش - آرسنال

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي - أستون فيلا

19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 14

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الطائي - الفيصلي

15:50 السعودية، 14:50 مصر

SSC5

النصر - الحزم

17:50 السعودية، 16:50 مصر

SSC1

الاتحاد - الاتفاق

18:45 السعودية، 18:55 مصر

SSC5

الدوري المصري- الجولة 7

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

فيوتشر - الأهلي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

 

 

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