أبرز مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة، يشهد يوم الأحد 26 ديسمبر، العديد من المباريات العربية القوية المثيرة، بجانب مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي.

وتأجلت العديد من مباريات البريميرليج بسبب جائحة كورونا أبرزها لقاء ليفربول ضد ليدز يونايتد، ولكن هناك مواجهات هامة مثل مباراة مانشستر سيتي وليستر وكذلك تشيلسي وأستون فيلا.

أما في الدوري السعودي، تستمر منافسات الجولة الرابعة عشر بمباراة الطائي ضد الفيصلي ثم النصر والحزم، وتليها مواجهة الاتحاد والاتفاق.

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع أمام فيوتشر.