هروب 9 ذئاب من حظائرها خلال ساعات الزيارة في فرنسا

أغلقت السلطات الفرنسية في جنوب البلاد مؤقتا حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب من حظائرها خلال ساعات الزيارة، وفق ما أعلنه مسؤولون أمس الجمعة.

وقال المسؤول المحلي فابيان شوليه لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يصب أي شخص بأذى في الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في حديقة حيوانات "تروا فالي" في مونريدون لابيسوني بمنطقة تارن، لكن 4 من الذئاب قُتلت برصاص عمال الحديقة وخُدرت 5 أخرى على يد مسؤولين محليين في مكان الحادث.

وأضاف شوليه "لم يكن هناك الكثير من الناس في حديقة الحيوانات في ذلك الوقت، ولم يكن الحاضرون في أي وقت في خطر داهم". وأشار إلى أن "المشكلة الأمنية" التي سُجلت حتّمت إغلاق الحديقة حتى تصحيح الوضع.

وقال مالك الحديقة سوفور فيرارا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الذئاب التي وصلت حديثا إلى الحديقة، هربت بعد تدمير منشآت أمنية لكنها لم تخرج أبدا خارج الحديقة.

وأضاف أنه "بسبب السلوك غير الطبيعي والخطير لبعضها، اضطر أفراد الحديقة آسفين إلى القضاء على 4 ذئاب"، مؤكدا أن زوار الموقع أُخرجوا على الفور من المكان.

وكانت الحديقة واجهت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أمر إغلاق بسبب إجراءات أمنية، لكن المحكمة رفعت هذا الأمر لاحقا. وقالت صفحة الحديقة على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تخطط لإعادة فتح أبوابها في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.