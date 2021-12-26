شهاب: العدو فشل مرةً أخرى في طمس المشهد المقاوم في الضفة المحتلة

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، التحية لجماهير شعبنا في الضفة المحتلة الذين يواجهون معركة الاستيطان مع الاحتلال في كافة البلدات الفلسطينية.

وقال القيادي شهاب خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، إن" مرحلتنا اليوم عنوانها المقاومة والمواجهة, وتشكل صفعةً قوية أمام مشاريع التطبيع والاستسلام فشعبنا قوي, ولا ترهبه كل جرائم الاحتلال"، لافتا إلى أن العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة تدلل على حيوية المقاومة وترسم لوحة فعل ثوري غاضب في وجه الاحتلال.

وأضاف:" نحن اليوم أمام مشهد حقيقي ينتفض فيه الشعب الفلسطيني ضد التغول الصهيوني وشعبنا الفلسطيني مصمم على انتزاع حقوقه لكسر جبروت الاحتلال بكل الوسائل الممكنة"، مؤكداً بأن كافة محاولات الاحتلال والتطبيع العربي ستنكسر أمام الفعل الشعبي المقاوم في الضفة والسجون.

وأشار القيادي شهاب إلى أن العدو فشل مرةً أخرى في طمس المشهد المقاوم في الضفة المحتلة, ظناً منه أن يختبئ وراء التنسيق الأمني ويدفع بالتنسيق لحماية المستوطنين، مشيراً إلى أن الاستعداد الدائم لدى المقاومة الفلسطينية, وعلى رأسها سرايا القدس تتأهب في دخول أي مواجهة عسكرية بتطلبها الميدان.

وحول رسالة السرايا بشأن الأسير المضرب أبو هواش، أكد القيادي في الجهاد أن رسالة سرايا القدس هي رسالة اسناد مهمة للأسير أبو هواش المضرب لليوم 132 على التوالي , فلابد لصوت المقاومة أن يدب الرعب في أعماق الكيان الصهيوني ويفهم أن الأسرى ليسوا وحدهم، لافتا إلى أن الأسرى داخل السجون يخوضون معركة لكسر الاعتقال الإداري وعلى رأسهم الأسير هشام أبو هواش.

يذكر أن سرايا القدس قد هددت مساء أمس السبت، على لسان الناطق باسمها أبوحمزة بأن وضع الميدان سيأخذ وضعاً مختلف عما هو عليه الآن في ظل استمرار العدو في تجاهل الإفراج عن الأسير المضرب هشام أبو هواش في ظل مصارعته للموت.