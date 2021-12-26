"فرنسا" تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية

سجلت فرنسا أمس السبت 104611 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، في أعلى رقم قياسي يومي منذ تفشي الوباء في البلاد، ليصل إجمالي عدد الحالات لديها إلى 9088371.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن إجمالي 16162 مريضا مصابا بكوفيد-19 تم نقلهم إلى المستشفى و3282 منهم في العناية المركزة.

وأضافت الهيئة أنه مع تسجيل 84 حالة وفاة إضافية بسبب كوفيد-19، وصل عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 122546.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن 52712462 شخصا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، حيث يمثلون بذلك حوالي 78.2 في المائة من جميع السكان.

وفي يوم الخميس، قدم المجلس العلمي الفرنسي المشورة للحكومة الفرنسية حول الانتشار السريع الحالي لمتغير أوميكرون.

وقال أرنو فونتانيت عالم الأوبئة وعضو المجلس العلمي إن “تفشيه سريع للغاية، خاصة بين من تتراوح أعمارهم بين 20-29 عاما. وفي يناير، نتوقع تسجيل مئات الآلاف من الحالات الجديدة يوميا”.

ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الدفاع الصحي. ومن المتوقع أن يتبنى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء مشروع قانون لتحويل إقرار الصحة الحالي إلى إقرار للتطعيم. ومن أجل الحصول على إقرار جديد، يجب تطعيم المواطنين الفرنسيين.