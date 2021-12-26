نادي الأسير: الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة

: أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة.

وأوضح نادي الأسير أنّ أقسام "حركة حماس" مغلقة، وأنّ حواراً يجري بين الأسرى وإدارة السّجن، لافتاً إلى أنّ الأسرى أكّدوا بأنّه وفي حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم؛ فإنهم سيتّجهون إلى التّصعيد.

مشيراً إلى أنّ مطالبهم تتمثّل بعودة الأمور كما كانت عليه في سجن "نفحه" ورفع كافّة العقوبات المفروضة عليهم وإنهاء عزل الأسرى، بالإضافة إلى تركيب هاتف عمومي للأسيرات.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نكّلت بالأسرى في قسم (12) الأسبوع الماضي في سجن "نفحه"، من خلال إخراجهم إلى ساحة السجن "الفورة" في البرد القارس لساعات، وإبقائهم مقيدين، واعتدت على مجموعة منهم بالضرب المبرح، وحوّلت غرف الأسرى إلى زنازين بعد أن جرّدتها من كافة المقتنيات، علاوة على نقل (45) أسيراً منهم من سجن "نفحه" إلى عدّة سجون.