صحة غزة : تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 26/12/2021 ، عن تسجيل اول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة .

وقال د. مجدي ظهير نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في غزة خلال مؤتمر صحفي ان المنحى الوبائي في ارتفاع ، ونحن مقبلون لا محالة في موجة رابعة ، بسبب استمرار وجود متحور دلتا سريع الانتشار وتسجيل اول حالة بمتحور "أوميكرون".

وتوقع د. ظهير أن تكون سلالة أوميكرون الأكثر انتشارًا خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن نسارع بتعظيم جهوزيتنا لمواجهة الموجة الربعة في قطاع غزة.

أوضح ان وزارة الصحة تُجهز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، وسنعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.

واعتبر ظهير ان فائدة لقاحات كورونا واضحة جدا، وأثبتت أنها تستطيع منع ظهور الأعراض الشديدة في حال عدم منعها الإصابة من الفيروس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 26/12/2021 عن بدء تطعيم جميع طلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع في المدارس ، مطالباً الاهالي ممن لديه اعتراض يكتب ذلك في النموذج المرفق إليه ويوثق الاعتراض في المدرسة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بغزة دعوة لجميع أولياء الأمور لتوجيه أبنائهم لتلقي لقاح كورونا للحفاظ على صحة الطلبة واستمرار العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

أوضح انه تم تطعيم الطلبة في المرحلة الثانوية وسنعمل على رفع النسبة.