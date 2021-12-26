كورونا غزة : 4 حالات وفاة وتسجيل "20" إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 ص
26 ديسمبر 2021
كورونا في المغرب.jfif
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 26/12/2021 ، عن تسجيل 4 حالات وفاة وإصابة 20 إصابة جديدة بعد اجراء 192 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين  189837 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1581 حالة  ، واجمالي المتعافين 186565 حالة ، واجمالي الوفيات  1691 وفاة

وبشأن التطعيمات، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 535774 شخص

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