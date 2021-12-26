كورونا غزة : 4 حالات وفاة وتسجيل "20" إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 26/12/2021 ، عن تسجيل 4 حالات وفاة وإصابة 20 إصابة جديدة بعد اجراء 192 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين 189837 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1581 حالة ، واجمالي المتعافين 186565 حالة ، واجمالي الوفيات 1691 وفاة

وبشأن التطعيمات، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 535774 شخص