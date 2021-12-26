انفلونزا الطيور تنتشر في "اسرائيل"

حذرت وزارة الزراعة الإسرائيلية أمس، من نقص متوقع في البيض بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور بين الدجاج.

وفي ضوء حالة الطوارئ، أمر وزير الزراعة الإسرائيلي أوديد فورر بالاستعداد لفتح استيراد البيض من أجل منع النقص.

وفي تقييم للوضع حسب القناة 12 تم إجراؤه بالوزارة، أفيد بأنه فور تلقي بلاغ عن الاشتباه في وجود انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج، قامت وزارة الزراعة بعزل حظائر الدجاج وتوقفت على الفور عن تسويق البيض.

ونظراً لاتساع موجة انفلونزا الطيور في الشمال، تم إعدام 244000 دجاجة بياضة في موشاف مارغاليوت في بداية الأسبوع الماضي، وخلال نهاية الأسبوع تم إعدام 320 ألف دجاجة بياضة أخرى بالقرب من المستوطنة.

وبلغ عدد الدجاج الذي تم إعدامه منذ بداية تفشي المرض 600 ألف دجاجة، ونتيجة لتفشي المرض، من المتوقع حدوث نقص بنحو 14 مليون بيضة في الشهر.

وأمر وزير الزراعة الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس خارج مستوطنة مارغاليوت وفتح المجال لاستيراد البيض لسد النقص.

وتم اكتشاف سلالة انفلونزا الطيور "H5N1" في وقت سابق من الأسبوع الماضي في حظائر الدجاج بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقامت الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بإيقاف تسويق البيض حيث إن حظائر الدجاج التي اكتشف فيها الفيروس تسوق حوالى 14 مليون بيضة شهرياً.

وتستهلك إسرائيل حوالى 200 مليون بيضة شهرياً. وبسبب النقص تستعد وزارة الزراعة لفتح استيراد 100 - 70 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع.