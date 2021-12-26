الغرفة المشتركة تعلن عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك للمقاومة "الركن الشديد 2"

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد 26/12/2021 عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة الركن الشديد 2، والذي سيستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية

وقال بيان الغرفة المشتركة انه من المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار

وبينت الغرفة المشتركة انه ستختتم التدريبات بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، وستبقى المقاومة بعون الله الركن الشديد لشعبنا ومقدساتنا

وفيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

بعون الله وتوفيقه تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة الركن الشديد 2، والتي تستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وستختتم التدريبات بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات..

ستبقى المقاومة بعون الله الركن الشديد لشعبنا ومقدساتنا.

والله أكبر والنصر للمقاومة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الأحد 22 جماد الأولى 1443هـ

الموافق 26/12/2021م