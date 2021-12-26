في الجولان المحتل ..الاحتلال يصادق اليوم على خطة كبيرة للاستيطان



تعقد حكومة الاحتلال، اليوم الأحد 26/12/2021، جلستها الأسبوعية في مرتفعات الجولان المحتل، للمصادقة على خطة غير مسبوقة سيتم من خلالها استثمار نحو مليار شيكل في الاستيطان، وستشارك فيها معظم الوزارات الحكومية، لمضاعفة الاستيطان وجذب المستوطنين للسكن فيها.

وسيقوم وزراء حكومة الاحتلال في جولة بمناطق مختلفة من الجولان وشمال فلسطين المحتلة، حيث من المقرر أن يدلي رئيسها نفتالي بينيت ببيان صحفي لوسائل الإعلام العبرية.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، ذكرت الجمعة، أن الخطة ستشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتوفير 2000 وظيفة، وجعل مرتفعات الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة .