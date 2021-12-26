الطقس: أجواء باردة ولا أمطار حتى نهاية الأسبوع



قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاحد ان الجو يكون صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج