د. الحساينة: نحتاج لوحدة وطنية تُعيد ترتيب الأولويات على قاعدة المقاومة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د.يوسف الحساينة، مساء اليوم السبت: "لقد آن الأوان لمغادرة سياسة العجز والوهن والحسابات الخاطئة والعودة للبدايات ومقاتلة الشر الصهيوني الجاثم على ارضنا بلا هوادة".

وأضاف د.الحساينة :"يجب العمل على وحدة وطنية في الميدان تقلب الموازين وتعيد ترتيب الأولويات من جديد على قاعدة المقاومة والمواجهة".

وتابع قائلاً :"نوجه التحية لأهلنا في سبسطية وبرقة وهم يواجهون الموت الزاحف نحوهم من عصابات المستوطنين بكل شجاعة وبسالة".

وكانت اندلعت في ساعات مساء اليوم، في قرية برقة مواجهات عنيفة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، أُصيب خلالها عشرات المواطنين، الذين بدورهم تمكنوا من جرح جندي "إسرائيلي" في وجهه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها الميدانية سجلت حتى اللحظة 135 إصابة خلال المواجهات في برقة، من بينها 5 بالرصاص الحي و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واحتشدت مجموعات من الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية إلى جانب أهالي قرية بُرقة للتصدي لهجمات وعربدات المستوطنين التي تتواصل بشكل بربري منذ أيام.

كما استهدف مقاومون مساء اليوم قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر في برقة، واشتعلت جماهير البلدة بالهتافات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.