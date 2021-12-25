إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في بلدة سيلة الظهر

أصيب مساء اليوم السبت، عدد من الشبان المتظاهرين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى اصابة العديد منهم بحالات اختناق"

ويُشار إلى أن هناك دعوات لتنظيم تظاهرة حاشدة عند المدخل الغربي لقرية برقة اليوم الساعة الثامنة مساءًا، نصرة لأهالي القرية وتصديًا لاعتداء الاحتلال ومستوطنيه.

وكانت أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس، خلال المواجهات المندلعة، وسط تكبيرات الشبان المتظاهرين في المكان.

من جانبه قال الهلال الأحمر: "إن 3 إصابات وقعت بالرصاص الحي، و10 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس".