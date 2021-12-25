دعوات للتظاهر الليلة في برقة تصديًا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

قالت مصادر محلية، مساء اليوم السبت: إن هناك دعوات لتنظيم تظاهرة حاشدة عند المدخل الغربي لقرية برقة اليوم الساعة الثامنة مساءًا، نصرة لأهالي القرية وتصديًا لاعتداء الاحتلال ومستوطنيه.

وكانت أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس وسط تكبيرات الشبان المتظاهرين في المكان.

بدوره زعم موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري : "إنه أصيب جندي "إسرائيلي" بجروح في وجهه خلال مواجهات في قرية برقة شمال غرب نابلس".

من جانبه قال الهلال الأحمر: "إن 3 إصابات وقعت بالرصاص الحي، و10 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس".